Rodrigo Faro grava último programa na Record e se despede

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Rodrigo Faro, 51, gravou seu último programa na Record TV nesta sexta-feira (20).

O apresentador dividiu os bastidores do último dia na emissora. “Vai ser muito legal essa despedida dessa história de 17 anos. Estou super empolgado para fechar essa história com chave de ouro. Uma história de sucesso, de gratidão ao público, a vocês”, disse nos stories.

Faro deixou cartinhas expressando sua gratidão para toda sua equipe. “Fiz questão de escrever uma carta mesmo, com a minha letra, para distribuir para cada colaborador”, contou o artista, mostrando os mimos.

O artista ainda distribuiu panetones para todos os funcionários. “São 200 panettones para todos os meus colaboradores, equipe, todo mundo que de alguma forma contribuiu para minha história aqui na emissora”, contou.

Por fim, Rodrigo mostrou o momento de sua despedida ao final do programa, quando mandou um recado para o público. “Hoje é o último dia de gravação e eu espero encontrar vocês em breve aonde for”, disse ele.

Vera Viel, esposa de Faro, também o homenageou nesse momento especial. “Me lembro quando o Rodrigo chegou para mim há 16 anos me perguntando se ele deveria ir para a Record e realizar o seu sonho de ser um apresentador de televisão. Eu fui a primeira pessoa a incentivá-lo a ir atrás do seu grande sonho”, escreveu ela no Instagram.

“Parabéns, meu amor, por essa linda trajetória de sucesso. Um ciclo se encerra hoje cheio de gratidão por todos que te acompanharam nessa sua linda jornada”, disse a esposa.

Rodrigo Faro está de saída da Record TV após 17 anos no canal. A emissora e o apresentador não renovaram o contrato.