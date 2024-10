Rodrigo Faro pede orações em segunda fase do tratamento de Vera Viel

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Rodrigo Faro, 51, pediu o apoio dos fãs ao anunciar que a esposa, Vera Viel, 49, vai iniciar uma nova etapa do tratamento.

Nesta terça-feira (29), o apresentador compartilhou, no feed de seu perfil do Instagram, para publicar um vídeo. Ele falou sobre a segunda etapa do tratamento da modelo, que passou por uma cirurgia para retirar um tumor raro e maligno, o Sarcoma Sinovial, de sua coxa esquerda.

Faro explicou que Vera iria realizar uma tomografia, que é o início do tratamento das sessões de radioterapia. “Na segunda-feira começa a radioterapia. Continue com as orações, porque agora é a segunda etapa a cura total. Ela vai com tudo! São 33 sessões de radio e vamos com tudo… Já deu tudo certo”.

O comunicador ainda pediu o apoio dos fãs. “Vai começar a segunda etapa do tratamento da minha Vera Viel. Com muito amor, força, fé e as orações de vocês, vamos vencer mais essa batalha!!!”.

