Rodrigo Faro revela problema de saúde e reclama: “Não melhora”

Rodrigo Faro compartilhou com os seguidores que tem sofrido com um problema de saúde nos últimos dias. De acordo com o apresentador, ele está com o ouvido esquerdo entupido há cerca de uma semana.

“Corticóide = quatro dias. Antibiótico = dois dias. E não melhora…”, reclamou o artista em um story postado no Instagram nesta segunda-feira (4/11).

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Rodrigo Faro Rodrigo Faro (Reprodução: Record TV) 2 de 4 A Fazenda 14: Rodrigo Faro solta o verbo e dá bronca em participantes Reprodução 3 de 4 Rodrigo Faro Reprodução/Instagram 4 de 4 Rodrigo Faro Instagram/Reprodução

O esposo de Vera Viel não deu mais detalhes sobre o diagnóstico, mas existem várias causas para o entupimento do ouvido. Entre as possibilidades estão infecção, excesso de cera, labirintite e até mesmo problemas odontológicos.