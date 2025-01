Rodrigo Garro se envolve em acidente de trânsito na Argentina com vítima fatal

O meia Rodrigo Garro, do Corinthians, se envolveu em um grave acidente de trânsito na Argentina nesta madrugada de sábado (4). O jogador dirigia uma caminhonete quando atingiu um motociclista, que morreu no local. De acordo com veículos locais, o atleta foi detido preventivamente e liberado após a conclusão pericial do ocorrido. Garro dirigia uma caminhonete Dodge RAM e ia acompanhado por uma pessoa que não ficou ferida. Eles colidiram frontalmente com o motociclista, que estava em uma Guerrero 110 cc, na tentativa de entrar na rua 108 enquanto trafegavam pela rua 300, de General Pico, em La Pampa, região central da Argentina.

Segundo o Diário Olé, a princípio, o caso é tratado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O teste de alcoolemia apresentou variação positiva mínima. A vítima do acidente é Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, conforme o relato do portal local En Boca de Todos HD. Em contato com o veículo de imprensa, um representante da segurança de La Pampa, Francisco Javier Cuenca, afirmou que a perícia será fundamental para determinar a culpabilidade e como se deu o acidente. Moradores apontam a falta de sinalização adequada como um fator de risco para quem trafega na região.

Veja a nota do Timão:

“Na madrugada deste sábado (04), o meio-campista Rodrigo Garro se envolveu em um acidente em La Pampa, na Argentina, que, infelizmente, resultou em uma vítima fatal.

Garro prestou os primeiros depoimentos, foi liberado e já está em sua casa. O executivo de futebol, Fabinho Soldado, e o diretor de negócios jurídicos, Vinicius Cascone, fizeram contato com os advogados e familiares do atleta e manterão contato para mais informações.

O clube acompanha as investigações e aguardará a conclusão delas para voltar a falar sobre o caso.

O Corinthians presta solidariedade à vítima e aos seus familiares.”

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes