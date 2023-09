Rodrigo Mussi explica afastamento de Viih Tube: “Ciclos são assim”

Reprodução/Instagram

1 de 1 Viih Tube e Rodrigo Mussi – Foto: Reprodução/InstagramRodrigo Mussi confirmou que não mantém mais uma amizade com Viih Tube. Os dois ex-BBBs se aproximaram bastante no início de 2022, quando Mussi sofreu um acidente. A youtuber comentou o afastamento durante participação no Vaca Cast. Procurado pelo Gshow, Rodrigo confirmou que o ciclo com Viih foi encerrado.

“Sou muito grato a Vitória pelo que ela fez por mim num momento difícil que vivi. Cada um focou na sua vida pessoal e profissional. Eu principalmente tive que aceitar e acostumar com as sequelas físicas que ficaram. Os ciclos são assim mesmo, mas o carinho por tudo isso continua”, disse ele ao Gshow, sem dar mais detalhes sobre como se deu o rompimento.

Viih Tube abre o jogo sobre Rodrigo Mussi: “Não somos mais amigos”

foto-abre-encontro-rodrigo-mussi-viihtube-2022

Reprodução

Rodrigo Mussi e Viih Tube

Divulgação/AGNEWS

Viih-Tube-Rodrigo-Mussi

Viih Tube compartilhou um storie antigo de Rodrigo Mussi Reprodução/Instagram

rodrigo mussi eliezer viih tube

Viih Tube e Eliezer trocaram beijos em brincadeira com Rodrigo Mussi Foto: Instagram/Reprodução

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?