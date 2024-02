Rodriguinho relembra quando quase perdeu a voz: “Acabavam comigo”

Na tarde desta quinta-feira (9/1), Rodriguinho relembrou uma fase difícil, quando quase perdeu a voz. Em conversa com Giovanna Pitel no BBB24, o ex-Os Travessos contou o momento, que foi complicado em sua carreira.

O assunto surgiu depois da assistente social perguntar se ele rebatia as críticas que recebia. O pagodeiro respondeu balançando a cabeça que não. “Só escutava e deixava pra lá”, garantiu.

“Teve uma época que tive um problema sério na minha voz. Ficou muito ruim. E aí as pessoas, nossa, acabavam comigo. ‘Para de cantar’”, continuou o cantor.

E Pitel, curiosa, quis saber: “Que nem fizeram com o pai da Wanessa [Camargo]? Estão fazendo ainda. Até eu chegar aqui ainda estavam fazendo”.

Rodriguinho respondeu e afirmou que não identificou o pudesse ter resultado no problema e acreditou ter sido algo relacionado ao psicológico. “Era emocional, total. Eu fiz todos os exames e não tinha calo, não tinha fenda, não tinha nada na voz. Era emocional”, pontuou.

O músico encerrou o bate-papo frisando que buscou ajuda especializada. “Não voltou 100% do que era. Até porque, o que era, a pessoa querer que com 20 tenha a mesma voz aos 45, não vai ter. Mas voltou, assim, do que estava, uns 70% a 80%. Voltou tranquilo e aí ninguém nunca mais falou”, finalizou.