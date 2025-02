Roer as Unhas: Pode ser muito mais prejudicial do que parece

Onicofagia é o hábito compulsivo de roer as unhas. Somente nos Estados Unidos, acredita-se que até 30% das pessoas roam as unhas. O hábito geralmente começa na infância e é desencadeado por estresse, ansiedade, tédio ou até mesmo perfeccionismo. Embora pareça inofensivo, o costume pode levar a problemas físicos, como infecções, causar problemas dentários e danos às unhas, além de constrangimento social.

Clique na galeria para descobrir as causas e perigos do hábito de roer as unhas e uma variedade de estratégias que podem ajudar você a acabar de vez com esse hábito.