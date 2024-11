Roger Machado enaltece Salvador após passagem pelo Bahia: ”Me enxerguei de forma completamente diferente”

“O futebol também me abriu muitas janelas. Talvez a mais representativa delas, contribuindo para que eu me enxergasse de forma completamente diferente, é a do Bahia. Ou melhor, da Bahia. Ter morado por 18 meses em Salvador foi uma experiência memorável. Não só por ter trabalhado num clube onde me senti encorajado e empoderado para falar sobre valores sociais que compartilhamos, mas por ter sido o lugar onde resgatei minha ancestralidade.”

O técnico Roger Machado, do Internacional, é um dos principais personagens do futebol brasileiro no combate ao racismo, e no dia da consciência negra, não seria diferente. Em entrevista exclusiva concedida ao The Players Tribune Brasil nesta semana, Roger relembrou sua passagem pelo Esporte Clube Bahia e enalteceu a cultura estabelecida na cidade de Salvador.

“Deveria parecer normal sair de casa e ver no outdoor ou na propaganda de televisão uma pessoa de pele escura com cabelo black power solto, mas a gente sabe que não é. A sociedade tem outros padrões. Mas em Salvador isso é normal. Você olha para o lado, vê um homem negro num carro importado e passa a imaginar que ele pode ser um advogado, um engenheiro ou um empresário, e não um motorista, um jogador de futebol ou um pagodeiro. Você desconstrói seus preconceitos, porque você começa a se ver no rosto dos outros. Automaticamente, você revigora sua autoestima”, destacou Macado

“Eu me senti como parte do normal na Bahia. A tal ponto de tomar a iniciativa de fazer o teste de DNA para tentar me descobrir mais a fundo, descobrir minha identidade. E aí eu tive uma revelação surpreendente. 25% mesoamericano e andino. 22% queniano. 19% nigeriano. 18% italiano! O restante é uma mistura de seis grupos étnicos distintos. A partir do momento que você conhece suas origens e se vê representado na televisão, nos jornais e nos livros, seu entendimento sobre a vida ganha outra dimensão”, continuou.

Roger Machado foi treinador do Bahia entre 2019 e 2020, onde somou 73 partidas disputadas com 29 triunfos. Apesar da identificação com o clube, o período em que o técnico esteve no comando do Esquadrão não é bem lembrado pelo torcedor tricolor.