Roger Stone publica foto de show no Rio e diz ser comício de Trump

Estrategista trumpista usou imagem de apresentação de Rod Stewart em Copacabana há 30 anos para divulgar comício de Donald Trump em Nova Jersey, no sábado (11.mai)

“Joe Biden conseguiria reunir uma multidão como essa?”, questionou Stone em sua publicação Reprodução/Twitter

PODER360 12.mai.2024 (domingo) – 20h30



O controverso estrategista político Roger Stone, 71 anos, publicou uma foto de 30 anos atrás em Copacabana para divulgar público em comício de Donald Trump, no Estado de Nova Jersey (EUA), no sábado (11.mai.2024). A postagem no X (ex-Twitter) foi prontamente apontada como não verdadeira pelo sistema de comunidade de checagem da plataforma.

A foto é, na verdade, de 31 de dezembro de 1994, quando Rod Stewart realizou show gratuito no Rio de Janeiro. Na época, estimou-se que cerca de 4 milhões de pessoas participaram do evento.

Eis a publicação de Roger Stone:

Segundo estimativa divulgada pela agência de notícias Associated Press, cerca de 80.000 pessoas estiveram no comício. Na última semana, o republicano realizou outros 2 eventos em Estados considerados decisivos para as eleições norte-americanas: Michigan e Wisconsin.

Veja fotos do comício de Trump:

Ex-presidente fez comício em Wildwood, no Estado norte-americano de Nova Jersey

Segundo estimativa da Associated Press, 80.000 pessoas estiveram no evento

Em seu discurso, o ex-presidente fez duras críticas ao rival Joe Biden

Apoiadores usaram o já famoso boné vermelho do republicano com a frase “Fazer a América grande de novo”

Republicano compartilhou imagens do comício em suas redes sociais

Dentre as placas erguidas pelo público, frases contra Joe Biden: “Você está demitido”

Antes de Nova Jersey, Trump realizou comícios em outros 2 Estados: Michigan e Wisconsin

Muitos dos apoiadores já faziam campanha pela volta do republicano Em seu discurso, Trump criticou Biden por alertar Israel de que não forneceria armas se o país lançasse ofensiva terrestre contra a cidade de Rafah, ao Sul da Faixa de Gaza.

O ex-presidente declarou ainda que irá apoiar Israel na “guerra contra o terrorismo” e disse não se importar se a opinião é “boa ou ruim politicamente”. As informações são do The New York Times.

Quem é Roger Stone Roger Stone é um estrategista político e aliado de Donald Trump. Foi condenado a 3 anos e 4 meses de prisão por 7 crimes (leia a íntegra do indiciamento, em inglês), mas pagou fiança de US$ 250 mil e foi liberado, em 2020.

Stone também esteve envolvido na investigação contra o WikiLeaks –organização responsável por divulgar e-mails de democratas durante a campanha eleitoral de 2016. Ele foi acusado de dar declarações falsas ao Congresso e interferir em depoimentos de testemunhas.

O estrategista tem um documentário na Netflix: “Get Me Roger Stone” (2017), que conta sua trajetória profissional e como funciona o meio político nos Estados Unidos.