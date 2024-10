Rogério Andrade vai para presídio federal após ser detido sob suspeita de mandar matar rival

O bicheiro Rogério Andrade será transferido para um presídio federal, conforme determinação judicial. Ele foi detido em sua residência, localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na manhã de terça-feira (29). Andrade é apontado como o responsável pelo assassinato de seu rival, Fernando Iggnácio, ocorrido em 2020. Além da acusação de homicídio, Andrade enfrenta uma série de novas denúncias que incluem corrupção e lavagem de dinheiro. A gravidade das acusações levou a Justiça a decidir pela sua transferência, visando garantir a segurança e a integridade do processo judicial.

Outro indivíduo preso no mesmo contexto é o policial militar reformado Gilmar Eneias Lisboa, que também está ligado ao caso. A prisão de ambos levanta questões sobre a profundidade das investigações e a possível rede de corrupção que pode estar em jogo. As autoridades continuam a apurar os detalhes do caso, que tem gerado grande repercussão na mídia e na sociedade. A expectativa é que novos desdobramentos ocorram à medida que as investigações avançam e mais informações sejam reveladas.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA