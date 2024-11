Rogério Ceni abre mão do G-6 do Brasileirão: “Nosso campeonato é outro”

Em entrevista coletiva após mais uma derrota do Bahia no Brasileirão, o técnico Rogério Ceni, do Tricolor Baiano, analisou a partida diante do Juventude, válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ceni falou em perda de confiança dos jogadores, analisou os gols sofridos, abriu mão do G-6 e falou o que pode fazer para o time voltar ao caminho dos triunfos.

“Fizemos bons 15 ou 20 minutos, depois começamos a errar muitos passes, deixamos o Juventude chegar e os jogadores perderam a confiança. É difícil. Perder jogos é complicado, mas quando se perde a confiança para reerguer falta um pouco de tempo. O problema é que não há mais tempo, só restam cinco rodadas. Tivemos tudo, gol cedo, oportunidades para vencer. Mas não conseguimos. Só depois que tomamos o segundo gol que colocamos a bola no chão para jogar”, declarou.

Rogério falou sobre os gols sofridos. Segundo ele, existem falhas grosseiras no início das jogadas que culminam nos tentos sofridos.

“No primeiro gol a linha de quatro tá montada perfeita, eu tenho dúvidas se o jogador [Lucas Barbosa] tentou encobrir Marcos ou se ele tentou cruzar a bola, pelo ângulo. Acho que foi mais um erro de tempo de bola na bola atravessada do que falha. No segundo gol houve muita liberdade para o lançamento e perdemos o tempo de bola. É como começam as jogadas, são erros, às vezes, muito grosseiros da nossa parte no início das jogadas. O que fazia a gente vencer no início eram as diminuições desses erros. Mas acho que isso é muito relacionado a perda de confiança devido à sucessão de resultados negativos no último mês de outubro”, analisou.

Rogério também abriu mão do G-6 do Campeonato Brasileiro e falou que a corrida do Bahia é contra o Cruzeiro.