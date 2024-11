Rogério Ceni elogia chances criadas contra o Palmeiras, mas cobra equipe nos lances decisivos: ''Falta malícia''

O Bahia perdeu mais uma vez no Campeonato Brasileiro e encerrou o duelo contra o Palmeiras nesta quarta-feira (20), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, com a marca de seis jogos sem vencer e três derrotas consecutivas. Após o confronto, o técnico Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva à imprensa e explicou o motivo dos resultados não estarem chegando para a equipe, mesmo tendo performado bem, especificamente no duelo de hoje.

”Temos que continuar jogando desta maneira. O que não podemos é oscilar, fizemos um jogo onde merecemos vencer. Quantas bolas passaram na frente do gol e nós não empurramos? Perdemos um jogo onde dominamos, tivemos todas as oportunidades e o adversário veio aqui e teve uma chance a mais além das duas que teve de gol e sai vencedor. Temos que nos concentrar agora nessas quatro últimas rodadas e vencer. Jogar da mesma maneira como jogamos hoje, comportamentalmente falando, e torcer para que as oportunidades criadas culminem em gol”, avaliou Ceni.

Uma cobrança que vinha sendo recorrente pelo torcedor acerca das modificações da equipe finalmente pôde ser vista e parece ter surtido efeito. Rogério mudou bastante a equipe titular, promovendo Thaciano no lugar de Cauly, permanecendo com Lucho e Ademir no ataque, e sacando Marcos Felipe para a entrada de Adriel. Apesar das mexidas bem avaliadas pela torcida, os resultados ainda não vieram. O técnico do Esquadrão reiterou que saiu frustrado de campo diante da atuação considerada positiva com um adversário que briga pelo título brasileiro.

”Hoje nós tentamos mais com Ademir por um lado e usar o Thaciano pisando mais na área. Nós tivemos as oportunidades, dentro do propósito do jogo, nós criamos as chances que precisávamos. Não tivemos a calma e a perfeição na execução pra fazer os gols. As alternativas hoje foram em função de como o Palmeiras marca. A gente lamenta e sai frustrado, dentro do que apresentamos diante de um postulante ao título, merecíamos o resultado”, comentou.