Rogério Ceni lamenta derrota, diz que equipe “Merecia sorte melhor” e reprova vaias da torcida

O técnico Rogério Ceni, do Bahia, concedeu entrevista coletiva na madrugada desta quarta-feira (6), na sala de imprensa da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, após a derrota por 3 a 0 para o São Paulo, em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Ceni falou sobre o momento do time, a não utilização da base, elogiou a postura da equipe e disse acreditar numa arrancada do Tricolor por uma vaga na Libertadores de 2025.

O treinador admitiu o incômodo com o momento negativo do time, mas afirmou que fará o possível para reverter a situação atual do Bahia.

“Não me sinto confortável em conviver com derrotas. Acho que merecíamos algo melhor, primeiro tempo muito equilibrado, infelizmente sofremos o gol em saída errada e tivemos que nos expor mais. São Paulo toca bem a bola. […] Jogo de sábado muito importante para nós, depois tem pausa. Juventude também precisa do resultado. Vamos ter que montar uma equipe que reverta essa situação para a gente se manter nessa briga pelas sétimas primeiras posições”, declarou Rogério, que elogiou a postura do elenco mesmo com o resultado negativo dentro de casa.

Ceni na beira do campo diante do São Paulo. Foto: Maurícia da Matta / Bahia Notícias.

“Eu não consigo lembrar exatamente de todos os lances. Esse do Lucho eu lembro. Depois do segundo gol, acho que o time se perdeu um pouco por tentar agredir muito o São Paulo. O time não se omitiu, uma postura totalmente distinta da partida contra o Vasco. São tomadas de decisões, acontece. Acho que o Lucho se dedicou muito no jogo. O Jean Lucas também correu, se dedicou. Em matéria de atitude não posso reclamar do meu time hoje. Eu acho que a gente merecia uma sorte melhor no dia de hoje”, completou.

Perguntado se o objetivo do elenco foi atingido ao chegar com antecedência aos 45 pontos (o necessário para se livrar do rebaixamento) e passado isso o elenco se acomodou, Ceni disse que o elenco não se acomodou e que ainda é possível a classificação.

“Meu propósito é ir para a Libertadores. A gente nunca se contentou, nem vamos nos contentar. A gente não vem conseguindo resultados, não vem conseguindo vencer. Contra o Cruzeiro jogamos bem, hoje acho que tivemos momentos. A gente não pode jogar fora essa oportunidade de ir para a Libertadores. Foi um começo muito bom para a gente desistir nesse momento. Sei que é um momento difícil, mas ainda é possível. Não podemos desistir disso. É um sonho que eu tenho ver o Bahia na Libertadores e vou atrás disso”, enfatizou e declarou que a reação precisa começar já diante do Juventude, no próximo sábado (9), às 19h, no Alfredo Jaconi.