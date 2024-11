Rogério Ceni nunca venceu o São Paulo como treinador; confira o retrospecto

Hoje treinador do Bahia, Rogério Ceni iniciou sua carreira como técnico de futebol em janeiro de 2017, no São Paulo, clube onde marcou épocas como jogador. Nas passagens por Fortaleza, Cruzeiro, Flamengo e agora no Bahia, o técnico carrega consigo um tabu histórico: ele nunca venceu o São Paulo como treinador.

Na próxima terça-feira (5), às 21h30, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Rogério Ceni terá que dar fim a um tabu histórico para trazer o Bahia de volta aos triunfos. Até o momento, Rogério já disputou dez partidas diante do tricolor paulista, sendo derrotado em oito delas e empatando outras duas.

Os times comandados por Ceni, diante do São Paulo, marcaram nove gols e sofreram 20. Pelo Bahia já foram dois jogos sob o comando do ex-goleiro contra o clube paulista, em ambos o Esquadrão perdeu. No primeiro, com requintes de crueldade, sofrendo um gol no último minuto. No segundo o Bahia não viu a cor da bola e sofreu uma derrota por 3 a 1.

Everton Ribeiro em campo em São Paulo 3 a 1 Bahia, no MorumBIS. Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Como treinador, Rogério Ceni conquistou sete títulos: Campeonato Brasileiro de 2020, Supercopa do Brasil de 2021, Copa do Nordeste de 2019, Campeonato Cearense de 2019 e 2020, Campeonato Carioca de 2021 e Série B do Brasileiro de 2018.

Confira os números de Rogério Ceni contra o São Paulo por cada clube que passou: