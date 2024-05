Rogério Lopes: De Empresário a Escritor religioso de sucesso

Nesta série de entrevistas que homenageia os empresários do nosso país, entrevistamos Rogério Lopes, de 50 anos, escritor e empresário no setor de turismo religioso. Com uma carreira que abrange sete anos de experiência na organização de caravanas para destinos espirituais como Dubai, Egito e Israel, Rogério já conduziu centenas de pessoas em jornadas enriquecedoras para a Terra Santa. Além disso, ele é um escritor prolífico com o seu livro publicado. “Turbulência” oferecendo insights e inspirações em suas obras.

Em uma entrevista, o escritor fala sobre o seu livro lançado. Este livro foi escrito com o intuito de motivar pessoas de diversos segmentos a não desistirem diante do primeiro obstáculo que surgem durante a vida, nem no segundo, nem no terceiro, quarto ou quinto.

Não desistir nunca! Mostrar que, através das adversidades, nós crescemos e aprendemos e achamos alternativas que antes não conseguíamos ver ou não percebíamos e que estavam bem ali pertinho de nós.

Aprender que amigos nem sempre são financiadores de problemas; amigos são financiadores de soluções, e você pode contar com eles para momentos de auge e sucesso. Mas se você entrar em uma dificuldade, nem sempre serão seus amigos na sua ótica, ou melhor! E nesse momento, você descobrirá quem realmente é seu amigo. Mas existe sim! Amigos mais chegados que irmãos, que estarão com você na prosperidade e na adversidade. Valorize-os.

Aprender que é através do jejum e da oração que se vencem batalhas! Que através dessa arma poderosa você pode dar a volta por cima! Nos momentos de turbulência da vida, temos que nos apegar ao Senhor, confiar nele! Saber que Ele está vendo tudo, que está ciente de tudo, que tem o controle em suas mãos e sempre tem uma ideia nova, uma estratégia, uma solução a te passar.

Turbulência não derruba avião, o que derruba avião é o desespero do aviador.

Aprender a conversar, olho no olho, com o seu problema. Você não pode deixar um problema crescer, você tem que se antecipar e crescer primeiro. O medo tentará te jogar para baixo, te assustar, causar pânico, te afrontar. Mas se você levantar a cabeça, sacudir a poeira e partir para resolver o problema, rapidamente será solucionado! Porque a vida é assim: problemas versus soluções! Concluí Rogério.

Neste livro, Rogério oferece conselhos práticos para empresários enfrentando dificuldades financeiras. Ele compartilha suas próprias experiências, destacando a importância de manter a calma e o controle em tempos de crise. Rogério enfatiza que, assim como na aviação, o desespero pode ser o maior inimigo na gestão de uma empresa.

Rogério Lopes tem sido uma figura inspiradora tanto para leitores quanto para viajantes. Seus livros não apenas entretêm, mas também oferecem valiosas lições de vida e estratégias empresariais. Como empresário, ele tem transformado vidas ao proporcionar experiências únicas e espiritualmente enriquecedoras através das caravanas para a Terra Santa.

Os interessados podem adquirir o livro “Turbulência” e conhecer mais sobre o trabalho de Rogério através do link disponível em sua biografia no Instagram: @Pr.rogeriolopes.erika.

Conheça mais sobre a agência VAI SIM TURISMO no @agenciavaisim

A história de Rogério Lopes é um testemunho de como é possível unir paixão e profissão de forma harmoniosa e bem-sucedida. Como escritor e empresário, ele continua a inspirar e impactar vidas, seja através das palavras ou das experiências proporcionadas em suas caravanas para alguns dos destinos mais espirituais e históricos do mundo.

Para mais informações sobre Debora Santos e seu trabalho, visite o seu perfil nas redes sociais no link abaixo.

https://www.instagram.com/pr.rogeriolopes.erika?igsh=ZWF1djRjOXNzMHVp