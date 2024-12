Rolê aleatório: Globo e SBT se unem em transmissão simultânea

As emissoras Globo e SBT realizaram uma transmissão simultânea ao vivo neste domingo (15/12). O momento ocorreu para homenagear o apresentador Silvio Santos, durante o Melhores do Ano, no programa Domingão com Huck.

A ocasião também contou com Luciano Huck e Patrícia Abraval lado a lado. Durante a participação, a filha de Silvio Santos discursou em nome da família Abravanel e do SBT sobre o legado do pai.

A filha de Silvio Santos jogou aviãozinho de dinheiro com Luciano e citou a marca da família Jequiti no palco da TV Globo.

Antes de entrar ao vivo, enquanto se arrumava, ela publicou nas redes sociais o momento em que distribuiu seu perfume da Jequiti aos funcionários da TV Globo. “Enquanto eu espero para entrar, vou fazer uma surpresa. Vou perfumar a rede Globo com Jequiti Patricia Abravanel”, disse a apresentadora.

Patrícia também agradeceu a recepção nos estúdios Globo no Rio de Janeiro, e disse que foi recepcionada por Paulo Marinho, CEO da TV Globo.

A homenagem ocorre poucos meses após a morte de Silvio Santos, em agosto, e coincide com a semana em que ele completaria 94 anos.

Apesar de histórico, não foi a primeira transmissão da duas empresas juntas. Em 2003, uma ação patrocinada pela Nestlé uniu Gugu Liberato, do Domingo Legal, e Fausto Silva, do Domingão do Faustão.