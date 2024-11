Rolê Aleatório: Ronaldinho Gaúcho é convidado a participar da COP-29, no Azerbaijão

“Hello Baku. Azerbaijão. Nos vemos em breve. Já, já estou aí”, disse Ronaldinho em seus stories no Instagram, onde marcou o empresário Adnan Ahmadza, ex-executivo da Socar, empresa estatal de petróleo do Azerbaijão.

Colecionando mais um de seus “rolês aleatórios”, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho foi convidado para participar da 29ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-29), em Baku, no Azerbaijão. Em foto divulgada nas redes sociais, foi revelado que o pentacampeão, junto com seu irmão e assessor, Roberto de Assis, está credenciado para o evento e participará da COP até esta sexta-feira (15).

Apesar do contexto inusitado, não é a primeira vez que Ronaldinho Gaúcho participa de um evento que foge da bolha do esporte. Em 23 de fevereiro, por exemplo, o ex-jogador esteve no reality show “No Limite”, da Turquia, e ganhou muita repercussão nas redes sociais.

Vale lembrar que a cidade de Baku concorre com Madri, na Espanha, para sediar a final da UEFA Champions League de 2027. Ambas as cidades se candidataram para a vaga deixada por Milão, que ainda não definiu o prazo para conclusão das obras no Estádio Giuseppe Meazza (San Siro).

Na última terça-feira (12), o presidente da FIFA, Gianni Infantino, reuniu-se com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, para discutir as áreas mais afetadas pelas mudanças climáticas no mundo. Representantes da região do Pacífico também participaram da reunião.