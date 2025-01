Rolls-Royce fecha acordo multibilionário inédito para produzir submarinos nucleares

O Ministério da Defesa do Reino Unido anunciou na última sexta-feira (24) um acordo histórico de £ 9 bilhões (cerca de R$ 66,6 bilhões na cotação atual) com a Rolls-Royce para a fabricação de reatores nucleares destinados à frota de submarinos da Marinha Real.

Denominado Unity, o contrato de oito anos promete criar mais de mil empregos diretos, proteger outros 4 mil e garantir um aumento na eficiência da produção e manutenção dos submarinos.

A iniciativa também inclui a construção de novos submarinos da classe Dreadnought e projetos vinculados à aliança de defesa Aukus, envolvendo Reino Unido, Estados Unidos e Austrália, segundo a BBC.

Qual a importância do acordo Unity com Rolls-Royce?

Fortalecimento da defesa nacional: o contrato inclui a construção de submarinos nucleares modernos e a manutenção da frota existente, garantindo a segurança contínua no mar.

Impacto econômico positivo: o acordo criará empregos qualificados no Reino Unido e proporcionará uma economia de £ 400 milhões ao governo.

Parcerias internacionais estratégicas: Unity reforça a colaboração no âmbito da aliança Aukus, com submarinos construídos no Reino Unido e Austrália, utilizando tecnologia dos três países.

Nova academia de habilidades nucleares em Derby

Parte do investimento da Rolls-Royce inclui a expansão de suas instalações e a inauguração de uma Nuclear Skills Academy em Derby, inaugurada em 2022. A academia forma cerca de 200 aprendizes por ano e será fundamental para suprir a demanda de profissionais especializados para o projeto Unity.

Centro de Inovação na Nuclear Skills Academy em Derby, no Reino Unido. Imagem: Derby City Council / Divulgação

O secretário de Defesa John Healey destacou que o acordo não apenas impulsionará o crescimento econômico, mas também colocará a defesa britânica em um patamar superior, garantindo proteção nacional contra ameaças crescentes, como a Rússia.

Investimento em segurança e inovação tecnológica

O presidente da Rolls-Royce Submarines, Steve Carlier, ressaltou que o contrato Unity permitirá o investimento em novas tecnologias, equipamentos e mão de obra qualificada. Além disso, a parceria garante maior eficiência na entrega e suporte dos submarinos, refletindo o compromisso da Rolls-Royce com a Marinha Real e os interesses do Reino Unido.

Este contrato de longo prazo nos permite investir nas habilidades, equipamentos e instalações certas para desempenhar nosso papel na proteção dos interesses do Reino Unido em casa e no exterior. Steve Carlier, presidente da Rolls-Royce Submarines

O anúncio ocorre em meio a crescentes preocupações de segurança, como a recente atividade de um navio-espião russo próximo às águas do Reino Unido. Healey reiterou a importância de uma defesa robusta, afirmando que a parceria com a Rolls-Royce está no “coração” das estratégias de proteção nacional.

