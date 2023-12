Roma aponta planos do PL para Santo Antônio de Jesus

Foto: Divulgação

Presidente do PL da Bahia, João Roma 11 de dezembro de 2023

O presidente do PL da Bahia, João Roma, destacou nesta segunda-feira (11) que o partido seguirá fomentando lideranças alinhadas às bandeiras do ex-presidente Jair Bolsonaro e que esta deve ser o norte adotado também em Santo Antônio de Jesus. “Queremos estimular a participação de pessoas que hoje não estão na política e estruturar nosso partido para que o PL esteja bem nas próximas eleições”, disse Roma, em entrevista à Rádio Andaiá, de Santo Antônio de Jesus.

Roma disse que há uma relação na cidade com as lideranças Chico de Dega e Dalva Mercês, mas o dirigente do PL ressaltou que o objetivo é preparar a sigla para as eleições municipais de 2024, atraindo mais nomes que defendam as bandeiras associadas ao presidente Jair Bolsonaro. O presidente estadual do PL não descartou a possibilidade de realizar composição para a disputa da prefeitura de Santo Antônio de Jesus.

O ex-ministro da Cidadania voltou a apontar que há uma estratégia do PT de tomar o controla de cidades-polo da Bahia e, desta maneira, sufocar as forças políticas à direita. “Eles querem cidades como Vitória da Conquista, Feira de Santana e Salvador para sufocar as principais estruturas de oposição na Bahia”, comentou João Roma, que reiterou a aproximação, na capital baiana, com o prefeito Bruno Reis e o possível apoio para a reeleição do gestor filiado ao União Brasil.

João Roma também foi perguntado a respeito das manifestações ocorridas no domingo (10) contra a indicação de Flávio Dino à vaga no Supremo Tribunal Federal. “Foi uma manifestação de civismo, em defesa do Brasil e do nosso verde e amarelo. Há uma falta de segurança jurídica em nosso Brasil. Não foi um movimento contra uma pessoa física, mas contra um movimento que quer usurpar o direito individual do cidadão brasileiro”, disse Roma, que participou, no domingo (10), das manifestações na Barra.

O dirigente do PL disse que instituições como Supremo Tribunal Federal devem ser fortalecidas para que, assim, defendam os indivíduos frágeis. “Mas o Supremo tem servido para sufocar e trucidar os cidadãos em seu direito singular, que é o direito à liberdade. Dino encarna essas expectativas negativas com uma forma muito ideológica e carnavalesca de agir na política, o que não contribui para o fortalecimento do judiciário e a defesa da nossa Constituição”, avaliou Roma.

O presidente estadual do PL também comentou a recepção e a aclamação do povo argentino ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante a posse de Javier Milei. “Bolsonaro demonstrou que a autoridade emana não necessariamente de uma posição formal; Bolsonaro mostrou sua liderança”, pontuou. Roma lembrou que a Argentina foi praticamente destruída pelo populismo e por uma política demagógica como a que é realizada pelo PT na Bahia e no Brasil. “A Bahia e o Brasil precisam se libertar dessa forma tacanha de política”, enfatizou.

