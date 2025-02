Romário assume namoro com estudante 30 anos mais jovem

O ex-jogador e senador Romário, de 59 anos, está namorando a estudante Alicya Gomes, que tem pelo menos 38 anos a menos que ele. O relacionamento começou de forma discreta durante a campanha eleitoral do ano passado, quando o ex-atacante participou de eventos políticos na Baixada Fluminense, onde Alicya mora.

Em outubro, Romário foi visto ao lado da namorada no Rock in Rio. O casal aproveitou a área VIP do festival na última noite do evento para assistir ao show de Mariah Carey. Os dois se misturaram aos convidados, mas foram flagrados juntos durante toda a noite.

Alicya mantém suas redes sociais fechadas atualmente, mas já teve um perfil público no Instagram com mais de 5 mil seguidores. Após o namoro com o senador se tornar mais sério, ela optou por manter a privacidade.

O casal está junto há cerca de seis meses. Desde a última quinta-feira (29), Romário tem aproveitado a noite carioca ao lado da namorada, celebrando a nova fase da vida, que também marca os 30 anos desde que foi eleito o melhor jogador do mundo após a Copa de 1994.

