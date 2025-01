Rombo bilionário dos Correios representa 50% do déficit de estatais em 2024

Os Correios figuram como o grande ‘vilão’ do déficit das estatais no acumulado de 2024.

Segundo os dados do Ministério da Gestão e Inovação (MGI), no acumulado do ano anterior o prejuízo dos Correios foi de R$ 2,13 bilhões, que somado aos mais de R$ 830 milhões de investimentos, acarretou em um déficit de R$ 3,2 bilhões.

Logo em seguida, aparece a Emgepron, com R$ 1,9 bilhão de déficit.

Com isso, o resultados financeiros dos Correios representa metade do déficit total de 20 empresas estatais federais, que somou R$ 6,3 bilhões (desconsiderando exceções previstas no orçamento) – cálculo que excetua as estatais de grande porte, como a Petrobras e o Banco do Brasil.

Outras estatais que geram preocupação ao governo por conta do déficit incluem a Infraero, responsável pela administração de aeroportos, e a Casa da Moeda. A Infraero somou R$ 188 milhões em investimentos, ao passo que a Casa da Moeda demandou R$ 133 milhões.

As estatais federais registram um deficit primário de R$ 4,04 bilhões em 2024, em resultado que diz respeito às empresas que entram na meta fiscal.

Em nota divulgada hoje, o MGI diz que os dados ‘ratificam a avaliação que tem sido feita pelo MGI de que os déficits registrados pela maior parte das estatais no cálculo do resultado primário são, em grande parte, decorrentes dos investimentos realizados pelas empresas e não de prejuízos’.

“No cálculo geral, contudo, o déficit também foi influenciado pelo resultado dos Correios”, diz a pasta.

O ministério ainda afirma que os Correios influenciaram e reforça haver uma autorização da LDO para deficit de até R$ 7,3 bilhões das estatais federais no ano.

“O número difere dos valores divulgados mensalmente pelo Banco Central do Brasil porque, nas contas da instituição, não são excluídos os investimentos do PAC, nem os resultados do grupo ENBPar. Além disso, diferenças metodológicas na coleta e cálculo dos dados podem levar a resultados finais diferentes, mas ambos consistentes.”

O ministério aponta que o investimento das empresas estatais federais cresceu 44,1% em 2024 ante o ano anterior, chegando a R$ 96,18 bilhões. Em relação a 2022, o crescimento foi de 87,2%.

A expectativa é de que o Banco Central divulgue na sexta-feira, 31, o resultado das estatais federais em 2024. Segundo a instituição, o resultado acumulado até novembro de 2024 foi um saldo negativo de R$ 6 bilhões. Apenas em novembro, o prejuízo somou R$ 1,6 bilhão.

LDO autorizou déficit de até R$ 7,3 bilhões

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024 autorizou um déficit de R$ 7,3 bilhões ao longo do exercício, e também autorizou excluir do cálculo do déficit os investimentos em ações do PAC (que foram de R$ 1,9 bilhão no período) e os resultados primário dos grupos ENBPar (que registrou déficit de R$ 463,13 milhões) e Petrobras (que, sozinho, registrou superávit primário de R$ 45,2 bilhões no ano).

