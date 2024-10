Romeiro a caminho de Aparecida morre atropelado por ônibus na Dutra

Um trágico acidente ocorreu na rodovia Presidente Dutra, em Santa Isabel, onde um romeiro de 51 anos foi atropelado por um ônibus enquanto se dirigia a Aparecida. O incidente, que aconteceu por volta das 21h17, resultou na morte do homem e deixou duas outras pessoas com ferimentos leves. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista do ônibus não estava sob efeito de álcool no momento do acidente. Nesta semana, aproximadamente 40 mil romeiros estão previstos para percorrer a Dutra em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, em preparação para as festividades do Dia da Padroeira do Brasil, celebrado em 12 de outubro.

A PRF projeta um aumento no fluxo de peregrinos em comparação ao ano anterior, o que exige atenção redobrada nas estradas. Para garantir a segurança dos romeiros, a rodovia está recebendo reforços na sinalização, especialmente devido a obras em andamento. Além disso, coletes refletivos estão sendo distribuídos para melhorar a visibilidade dos caminhantes. A circulação de veículos de grande porte será restrita, visando manter a fluidez do tráfego e a segurança dos peregrinos.

A PRF também divulgou orientações de segurança para os romeiros. Entre as recomendações estão a atenção ao atravessar ruas, o uso de roupas claras e coletes refletivos, além de caminhar em fila indiana. Os peregrinos são aconselhados a evitar distrações, não caminhar à noite, planejar paradas adequadas, usar protetor solar e manter-se hidratados durante a jornada.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias