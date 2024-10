Romeiro de 29 anos que ia para Aparecida morre atropelado por caminhão

São Paulo — Um jovem de 29 anos morreu atropelado na madrugada desse sábado (12/10) enquanto seguia em peregrinação em direção à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o romeiro chegou a ser levado em estado grave ao Pronto Socorro de Pindamonhaba, mas não resistiu aos ferimentos.

O acidente ocorrreu no quilômetro 90, no sentido Rio de Janeiro da Rodovia Presidente Dutra.

Ainda segundo a PRF, o condutor do caminhão que atropelou o romeiro foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado foi negativo para o consumo de álcool.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pela polícia judiciária.

4º acidente com morte

Esse foi o quarto acidente com morte envolvendo romeiros em peregrinação pela rodovia nesta semana, quando milhares de fiéis caminharam pela estrada em direção ao Santuário Nacional.

Na sexta-feira (11/10) por volta das 3h30, um ciclista de 76 anos morreu após ter sido atropelado por um ônibus na Rodovia Presidente Dutra, no trecho de Jacareí, em São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o ciclista estava conduzindo sua bicicleta no acostamento quando colidiu com as tachas de guia e se desequilibrou. O motorista passou pelo teste do etilômetro, que resultou negativo. A SSP informou que o caso foi registrado como homicídio culposo.

Na noite de terça-feira (8/10), o aposentado Riberto Ferreira, de 65 anos, foi atropelado na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. A PRF estima que o atropelamento aconteceu por volta das 23h55, próximo ao quilômetro 99, sentido Rio de Janeiro. O homem foi encontrado no bairro Una, já sem vida, nas margens da rodovia. O caso foi registrado como morte suspeita, acrescentou a pasta. O veículo responsável pelo acidente ainda não foi localizado.

No mesmo dia, um ônibus que trafegava pela Via Dutra atropelou um grupo de romeiros que caminhava em direção a Aparecida na noite de terça-feira (8/10). O acidente, que aconteceu na altura do Km 188, em Santa Isabel, na região metropolitana de São Paulo, deixou um morto e dois feridos.