Ron Ely, que viveu Tarzan em série dos anos 1960, morre aos 86 anos

Ron Ely, que viveu Tarzan na série da NBC dos anos 1960, morreu aos 86 anos. Apesar da notícia ter sido divulgada apenas nesta quinta-feira (24/10), a filha do ator, Kirsten Casale Ely, disse à Associated Press que ele morreu em setembro.

De acordo com Kirsten, Ely morreu em sua casa em Los Alamos, na Califórnia. A causa do falecimento do artista não foi revelada.

Em 2020, Ron Ely voltou aos holofotes após seu filho, Cameron Ely, assassinar a própria mãe, Valerie Lundeen Ely, a facadas. O assassino de 30 anos foi, posteriormente, morto pela polícia.

Ron conheceu a esposa no concurso Miss América, na década de 1980. Os dois se casaram em 1984 e teve três filhos: Kirsten, Cameron e Kaitland Ely Sweet.