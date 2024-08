Ronald Siqueira assumirá cargo de subprocurador-geral do STJD

1 de 1 ronald siqueira – Foto: nullO advogado Ronald Siqueira Barbosa Filho (foto em destaque) foi indicado para o cargo de subprocurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), nesta quarta-feira (21/8).

Ronald é formado pela Universidade de Brasília (UnB), preside a Alumni Direito UnB, associação de ex-alunos do curso na instituição de ensino superior, e atuou como conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF) de 2015 a 2018.

A data de posse do novo subprocurador-geral do STJD será marcada nos próximos dias, e o mandato tem duração de quatro anos.

O STJD é formado por comissões disciplinares e pela Procuradoria da Corte, que conta com um procurador-geral e quatro subprocuradores.

