Ronaldinho Gaúcho se torna acionista do Greenville Triumph, da terceira divisão americana

Ronaldinho Gaúcho, ex-jogador de futebol e ícone do esporte, se tornou acionista do Greenville Triumph, um clube que compete na USL League One, a terceira divisão do futebol dos Estados Unidos. A parceria foi firmada com seu irmão, Roberto Assis, e ambos destacaram a importância do clube em promover o desenvolvimento de jovens talentos e a busca pela excelência nas competições.

O Greenville Triumph tem como meta alcançar a Major League Soccer (MLS) até 2026, ano em que os Estados Unidos sediarão a Copa do Mundo, em conjunto com o México e o Canadá. Ronaldinho, que recentemente foi nomeado “embaixador” do Mundial, vê essa associação como uma oportunidade de contribuir para o crescimento do futebol na região.

Roberto Assis também comentou sobre a comunidade de Greenville, ressaltando sua proximidade com Atlanta, um fator que pode ser crucial para a expansão do futebol nos Estados Unidos. A presença de celebridades no investimento em clubes de futebol tem se tornado uma tendência crescente, com figuras como Magic Johnson, que está interessado em investir em equipes brasileiras, e Ed Sheeran, que comprou uma participação no Ipswich Town.

Especialistas do setor afirmam que esses investimentos não apenas aumentam a visibilidade do esporte, mas também trazem recursos financeiros significativos, o que pode ajudar clubes menores a se desenvolverem em ligas mais consolidadas. A entrada de personalidades conhecidas no futebol pode ser um impulso importante para a popularização do esporte nos Estados Unidos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Matheus Oliveira