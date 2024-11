Ronaldinho Gaúcho vai participar da COP-29

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Ronaldinho Gaúcho vai participar da 29ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP29.

O ex-jogador contou a novidade em seu perfil no Instagram. Ele postou um “story” dentro de um avião particular dizendo: “Olá, Baku, nos vemos em breve, já já estou aí”.

Baku, capital do Azerbaijão, sedia o evento, que começou na última segunda-feira (11) e vai até o dia 22 de novembro. No vídeo, Ronaldinho marcou o empresário Adnan Ahmadzada, ex-executivo da Socar, estatal de petróleo do Azerbaijão.

Desde que se aposentou, em 2016, Ronaldinho tem participado de vários eventos pelo mundo como representante de diversas marcas. Desde o mês passado, por exemplo, ele é embaixador da cidade de Miami para a Copa do Mundo de 2026.

