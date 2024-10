Ronaldo Carletto fica dividido por posto em majoritária e aponta “desejo válido” de Rui Costa em disputar Senado

“Eu, sinceramente, falar do fundo do coração, eu já disse que meu nome está à disposição. Mas, fico no centro, fico no meio-termo em ser candidato a uma chapa, de ser candidato a federal ou não. Eu não tenho nenhuma ambição com isso, quem decidirá isso é o nosso governador, nossos senadores, Wagner, Rui Costa, sendo ministro hoje que decidirá o caminho. Além, claro, dos partidos da base aliada. Todos os partidos desejam seu quinhão, mas não tenho ambição. Meu nome está à disposição, claro que se a gente cobrar o peso do partido que tiver, coloquemos na balança, mas não é nada a fogo e ferro. A gente está satisfeito sendo e não sendo”, disse Carletto ao Bahia Notícias e à Antena 1 Salvador.

O presidente também reforçou o coro pela reeleição do governador Jerônimo Rodrigues. “Um governo de continuidade que vinha trabalhando bem. Começamos com Wagner, Rui Costa deu uma engrenagem, trabalhou muito e, Jerônimo chegou e deu continuidade. Com algumas inovações, claro, da forma dele fazer política. Ele é uma pessoa que vai para o interior, vai para o distrito, recebe o vereador. É a forma de fazer política e está somando para ele. A próxima eleição ele é o favorito, não só do grupo, ao ter direito a reeleição, mas pelas condições dele chegar e ser reeleito”, apontou.

Além disso, a formação das “peças” restantes da chapa majoritária devem ser “resolvidas no diálogo”, segundo Carletto. Mesmo assim, o presidente do Avante indicou ao Bahia Notícias que o ministro da Casa Civil Rui Costa tem total direito de pleitear um espaço para disputar o Senado Federal.

“Automaticamente você vê a posição de cada um, é o peso. O cacife político. Será decidido por aí. É válido o [Angelo] Coronel querer sua reeleição, como é válido o ex-governador, duas vezes governador e hoje ministro, também pleitear uma vaga no Senado. Sem sombra de dúvidas, é um dos grandes nomes da Bahia e do Brasil e, com certeza, irá representar muito bem a nossa Bahia e o nosso Brasil, no Senado Federal, se for o caso”, disse.