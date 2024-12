Ronaldo Fenômeno apoia campanha de arrecadação do Corinthians, mas critica dependência financeira

Ronaldo Fenômeno se manifestou sobre a campanha de arrecadação promovida pela torcida organizada Gaviões da Fiel, que visa quitar a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal, referente à construção da Neo Química Arena. Ex-jogador estava presente no sorteio dos grupos do Mundial de Clubes da Fifa, e, embora tenha elogiado a mobilização dos torcedores, ele acredita que o clube não deveria depender desse tipo de iniciativa para resolver suas pendências financeiras. O ex-jogador revelou que o Corinthians possui uma dívida com ele, mas se mostrou disposto a abrir mão desse valor para auxiliar no pagamento da arena. “O Corinthians é uma potência enorme, deveria ser auto sustentável e resolver seus problemas financeiros, olhar para frente e fazer times bons. A torcida do Corinthians merece isso”, declarou Ronaldo.

Até o momento, a campanha já arrecadou mais de R$ 25 milhões, enquanto a dívida total do clube com a Caixa chega a R$ 700 milhões. A mobilização tem atraído a participação de torcedores de outros clubes, como o Fluminense, além de contar com doações de figuras públicas, incluindo o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A quantia mínima para contribuir com a vaquinha é de R$ 10, e não há um limite máximo para as doações.

