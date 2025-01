Ronda Rousey desabafa sobre mudanças no corpo após gestação

A lutadora de UFC e atriz Ronda Rousey, de 37 anos, fez um desabafo nas redes sociais sobre as transformações no seu corpo após duas gestações. Rousey deu à luz recentemente a sua segunda filha com o também lutador Travis Browne. O nome da menina chamou atenção Liko’ula Pā’ūomahinakaipiha Browne.

Ronda, que foi a primeira norte-americana a ganhar uma medalha olímpica no judô em 2008, desabafou que “os corpos das mulheres são loucos”. “Aqui estou eu novamente a amamentar um bebê no meu colo, preocupada de que nunca mais serei a mesma.”

A postagem acompanha fotos da atleta antes e depois da gestação. “Louco pensar que nunca partilhei essas fotos porque tinha medo de que as pessoas comprassem o meu corpo pós-bebê com o meu corpo da época de luta, e fossem cruéis.”

“Agora é óbvio que quem estava comparando injustamente era eu – puta merda, que idiota eu era, eu ficaria tão orgulhosa de voltar a esse ponto agora”, acrescentou. “Portanto, desta vez, tentarei ser um pouco mais corajosa e não passarei por essa jornada em segredo, mas a compartilharei na esperança de ajudar alguém que esteja passando por algo semelhante.”