RONDESP faz mega apreensão: mais de 60 kg de drogas são retirados de circulação em Eunápolis

Em uma ação incisiva contra o tráfico de drogas, a RONDESP apreendeu mais de 60 kg de entorpecentes em um galpão no bairro Arivaldo Reis, em Eunápolis. A operação foi deflagrada após denúncia anônima, apontando que o local era utilizado para armazenamento e processamento de drogas.

Ao chegarem no endereço indicado, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes e equipamentos utilizados na fabricação e distribuição das substâncias ilícitas. O proprietário do imóvel recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia da cidade, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

MATERIAIS APREENDIDOS:

7,3 kg de crack

55,4 kg de cocaína

Espingarda de fabricação caseira

Balanças de precisão, frascos de amônia, borrifadores e fitas adesivas

A ação representa um duro golpe contra o crime organizado, retirando das ruas uma grande quantidade de entorpecentes que abasteceriam o tráfico na região.