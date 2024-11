Ronnie Lessa pede à Justiça liberação para fazer Enem

O ex-policial militar Ronnie Lessa, condenado a 78 anos de prisão pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, recentemente protocolou um pedido à Justiça para participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) destinado a detentos. O exame está agendado para os dias 10 e 12 de dezembro, e Lessa, que cumpre sua pena em Tremembé, São Paulo, ainda não especificou qual disciplina pretende focar.

Em um desdobramento paralelo, a defesa do delegado Rivaldo Barbosa, acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco, entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que Ronnie Lessa passe por um exame psicológico e psiquiátrico. A defesa de Barbosa alega que Lessa forneceu informações falsas durante o julgamento, e o exame solicitado visa avaliar sua capacidade de inventar, fantasiar ou simular histórias. Rivaldo Barbosa, que nega qualquer envolvimento no crime, foi preso juntamente com os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, também apontados como mentores do crime.

Publicado por Luisa Cardoso