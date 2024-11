Ronnie Von sofre acidente e cancela participação no ‘Teleton’

Ronnie Von, de 80 anos, sofreu um acidente doméstico nesta sexta-feira (8). Embora poucos detalhes tenham sido divulgados, sabe-se que o apresentador está bem e que o incidente não foi grave.

Por precaução, sua equipe decidiu cancelar sua participação no “Teleton 2024”, programada para este sábado (9) no SBT. Ronnie havia recebido autorização da RedeTV!, onde trabalha atualmente, para estar no evento beneficente.

As informações sobre o acidente e o cancelamento foram divulgadas pelo colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias.

