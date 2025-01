Rony e Palmeiras buscam novo destino após negociação frustrada com o Fluminense

Após tentativas de negociação que não avançaram com o Fluminense, o Palmeiras e o atacante Rony estão em busca de um novo destino. O jogador rejeitou a proposta salarial apresentada pelo clube carioca, demonstrando que não está disposto a deixar o Verdão por um valor inferior ao que recebe atualmente. A continuidade do atacante no clube parece improvável, já o mesmo vem causando rumores negativos. Durante treino realizado na Academia de Futebol após a reapresentação dos atletas, o elenco foi dividido em dois e Rony não foi escolhido. Hércules Júnior, empresario de Rony disse em entrevista a Band que o jogador tinha sido afastado dos treinos.

O Alviverde se reuniu com os representantes do atleta e informou que não teve afastamento. Durante a tarde, Rony trabalhou com o resto do elenco. Jogador se destacou no Palmeiras no começo de sua trajetória, contabiliza 283 partidas e 70 gols, sendo 23 deles marcados na Copa Libertadores. O contrato de Rony com o Palmeiras se estende até 2026, e o clube possui 50% dos direitos econômicos do atleta. Na última temporada, ele teve um desempenho de 10 gols em 63 jogos, mas sua participação no time tem diminuído, o que pode ter influenciado sua decisão de buscar novos ares.

A expectativa é que, nos próximos dias, surjam novas propostas para o atacante.

