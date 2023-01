Rosa Weber suspende decreto que concedia indulto a condenados pelo massacre no Carandiru

A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu, de forma provisória, o indulto natalino concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aos policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru. A graça presidencial foi concedida por meio de decreto, assinado pelo ex-mandatário em 22 de dezembro, o que excluiria a pena dos 74 agentes públicos condenados. O massacre do Carandiru aconteceu em 1992 e causou a morte de 111 detentos no pavilhão 9 da Casa de Detenção de São Paulo. Ao todo, 74 policiais foram denunciados e condenados a penas que vão de 48 a 632 anos de prisão. Anuladas em 2018, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, as penas foram restabelecidas no ano passado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

