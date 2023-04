Rosamaria Murtinho explica por que não está atuando em novelas

Rosamaria Murtinho expôs que não tem sido mais convidada para atuar e apontou que o motivo seria sua idade 13/04/2023 8:32, atualizado 13/04/2023 8:32

Reprodução/Instagram

Rosamaria Murtinho tem um currículo extenso na Globo. Afinal, a estrela, hoje com 87 anos, faz parte do grupo da alta cúpula do canal.

No entanto, apesar de toda sua trajetória, os trabalhos já não são mais como antes. Em entrevista ao TV Fama, a famosa expôs que não tem sido mais convidada para atuar e apontou que o motivo seria sua idade.

