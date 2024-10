Rosana Hermann: “Inovação é sobre estar aberto para o mundo”

Inovação é sobre estar aberto ao mundo, ligado à natureza e atento às novidades como uma antena. O conceito é da jornalista, roteirista de TV e produtora de conteúdo, Rosana Hermann.

Ela falou ao portal Metrópoles no BBTS Talks – Conexão Inovação, que é uma série de lives, em parceria com a BB Tecnologia e Serviços, sobre empreendedorismo, tecnologia, criatividade digital, estratégias de inclusão e liderança e tendências para onde o futuro aponta.

Nesse primeiro episódio, a jornalista Natália André conversou com Rosana sobre “Criatividade e inovação no mundo digital”.

Nos seus mais de 40 anos de carreira na tv, no impresso e na internet, ela já foi roteirista de programas como Glub Glub, Sai de Baixo, Viva a Noite, Vai que Cola e Pânico na TV; é co-apresentadora do Porta Afora, com Fábio Porchat, no canal Porta dos Fundos, no YouTube; autora e coautora de mais de dez livros, entre eles “Celular, doce Lar” e “Sempre Raia um novo dia”; mantém seu blog “Querido Leitor” desde 1999, mora no Twitter, faz tricô e é corredora amadora; além de ser colunista do F5 da Folha e palestrante sobre o novo mundo da Inteligência Artificial.

Dessa forma, entende como poucos de diferentes formas de se comunicar, nas mais distintas plataformas e com os mais diversos públicos. E, por isso, ela diz que a diversidade é um dos maiores poderes na comunicação. Isso e linguagem simples.

E para produtores de conteúdo, empreendedores, criadores de startups, essas dicas são bem valiosas, afinal, os negócios, hoje em dia, são cada vez mais sobre tudo isso e mais um pouco.

“A inovação é sobre ter disposição pessoal de se estar aberto para o mundo. Não é você pegar o que já pensa e querer encaixar no mundo. É você se colocar no mundo vazio e deixar a informação entrar e aí você questionar e processar”, explicou.

Para ela, pessoas rígidas não se dão bem com inovação e muito menos com criatividade.

Outro ponto fundamental é que não dá para se viver apenas no mundo digital, nem só no real.

“A gente precisa aprender a lidar com os dois mundos juntos. Quem consegue isso, se comunica com muito mais gente e tem muito mais possibilidade de negócios. O ser humano tem várias limitações e o digital cria uma ilusão de que você pode tudo, ou seja, a mistura pode ser poderosa ou falha”, completou.

Veja a entrevista completa:

BBTS Talks – Conexão Inovação

Essa série é promovida pelo Metrópoles, em parceria com a BB Tecnologia e Serviços, uma provedora de soluções inteligentes que atua em diversas áreas, incluindo gestão de segurança, soluções digitais, comunicação e conectividade — sempre destacando a inovação e a tecnologia.

