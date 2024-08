Rosangela Moro declara R$ 900 mil a menos que em 2022

Deputada federal por SP é candidata a vice-prefeita de Curitiba na chapa de Ney Leprevost (União Brasil)

A deputada federal Rosângela Moro não possui mais imóveis e carros em seu nome, e o valor aplicado também diminuiu Sérgio Lima/Poder360 – 22.mar.2023

A deputada federal por São Paulo e postulante ao cargo de vice-prefeita de Curitiba, Rosângela Moro (União Brasil), declarou na 2ª feira (12.ago.2024) ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) um patrimônio 67% inferior ao de 2022. Hoje, os bens da candidata somam R$ 438.490,06, ante R$ 1.340.088,15 na eleição anterior.

As diferenças mais notáveis entre as duas declarações de patrimônio são 2 apartamentos em Curitiba no valor total de R$ 368.225,00, que apareciam na lista de bens há 2 anos e agora não pertencem mais à congressista. Uma sala comercial no valor de R$ 45.000 também não está mais na lista.

Outro item que deixou de figurar no patrimônio de Rosângela é um carro Volkswagen Tiguan, no valor de R$ 155 mil. Na declaração desta 2ª feira (12.ago), a deputada federal não incluiu veículos.

Agora, segundo a declaração, Rosângela tem como bens apenas investimentos e saldo em contas bancárias, totalizando R$ 438.490,06. Quando concorreu à Câmara, eram R$ 771.863,15 em aplicações do tipo.

O União Brasil do Paraná declarou o patrimônio de Rosângela Moro ao realizar seu registro para a disputa das eleições municipais deste ano. A congressista integra a chapa com o deputado estadual Ney Leprevost (União Brasil).

Com 24,1%, Eduardo Pimentel lidera corrida em Curitiba DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO No momento do registro do candidato no sistema do TSE, os concorrentes devem fornecer uma declaração de patrimônio, que fica disponível para consulta pública. Na lista, devem constar bens como imóveis, carros ou outros veículos, aplicações financeiras, saldo em contas correntes, participação em empresas e negócios próprios, entre outros.

De acordo com o TSE, o objetivo de tornar os dados públicos é a transparência. Pelo site do tribunal eleitoral, é possível conferir a evolução patrimonial daqueles que ocupam cargos eletivos e tentam reeleição ao comparar as declarações de bens atuais com as fornecidas em eleições anteriores.

Os partidos políticos têm até 5ª feira (15.ago) para registrar seus candidatos nas eleições municipais deste ano. O 1º turno do pleito será em 6 de outubro e o 2º, no dia 27 do mesmo mês, caso necessário.