Rose Miriam explica por que desistiu da herança de Gugu Liberato

Rose Miriam falou pela primeira vez sobre sua decisão de abandonar a disputa judicial relacionada à herança de Gugu Liberato, pai de seus filhos.

O caso ganhou destaque pelo fato de Rose não ter sido incluída no testamento deixado por Gugu, que destinou 75% de seus bens aos três filhos e 25% aos sobrinhos. Anteriormente, ela havia ingressado com uma ação judicial buscando o reconhecimento de sua relação com Gugu como uma união estável.

“Comecei a me perguntar: ‘Deus, qual o sentido disso tudo?’ Provar que fui companheira? Não preciso provar isso para ninguém. Quis por um ponto final para que meus filhos pudessem dar início à vida na divisão do patrimônio que o Gugu deixou com tanto carinho. Foi a melhor coisa que eu fiz”, desabafou Rose.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5 Rose Miriam, viúva de Gugu, está em cruzeiro próximo da Flórida 2 de 5 Veja imagens de Rose Miriam, viúva de Gugu Liberato, em cruzeiro após furacão Instatgram/Reprodução 3 de 5 Rose Miriam renuncia e desiste de provar união com Gugu Liberato Reprodução 4 de 5 Advogado de Rose Miriam vai recorrer de decisão do STJ, que validou o testamento do apresentador Reprodução/Instagram 5 de 5 Rose viajou e deixou os três herdeiros nos EUA AgNews

Vale destacar que João Augusto, Marina e Sofia, filhos de Gugu e Rose, depositaram parte de sua herança em um fundo de investimento, que gera um rendimento mensal que vai direto para uma conta de Rose.

Sobre a decisão, Rose disse estar satisfeita.”Estou muito feliz. Tô muito bem financeiramente. Segura. Materialmente falando, vou envelhecer dignamente”, comentou, em entrevista ao Fantástico. Ela ainda garantiu que atualmente se sente uma mulher rica atualmente.

“Acho que eu deixei mágoa na família do Gugu. Amo todos eles. Tenho vontade de me reconciliar com elas, seria um presente”, completou.