Roseana Murray desabafa sobre dores no braço fantasma após ataque de pitbulls

A poetisa Roseana Murray compartilhou em suas redes sociais fotos sorridentes, onde seu cabelo ruivo contrasta com o batom vermelho nos lábios. No entanto, em uma recente postagem, ela desabafou sobre as dores que ainda sente no braço fantasma após ser atacada por pitbulls e perder o braço. O ataque, que aconteceu no Rio de Janeiro, em (5) de abril, resultou em um longo processo de adaptação da escritora, que tem usado das redes sociais para falar sobre o estado de saúde. Em versos emocionantes, Roseana descreve a sensação de ter amigos chegando em sua casa barco aos poucos e a estranheza das dores no braço fantasma. Mesmo com a existência sombria de choques e dor, a poetisa mantém a esperança de que um dia essas dores desaparecerão.

Em trecho do poema, ela diz:

O braço direito

não existe mais

mas pensa que existe

e é uma existência sombria

de choques e dor,

como um fantasma

que afiasse as facas

na cozinha.

A escritora também revelou que está pronta para receber o editor da Estrela Cultural, que publicará seu novo livro infantil “O braço mágico”, escrito enquanto ela estava no CTI após o ataque violento. Escrever esse livro foi uma forma de ressignificar o braço perdido e transformar a dor em arte. Mesmo diante da tragédia, a poetisa encontrou na escrita uma forma de superação e inclusão, planejando um livro para crianças que também enfrentam a falta de um membro.

Com o apoio da renomada ilustradora Mariana Massarani, Roseana pretende criar um livro infantil com muito humor, voltado para crianças que passaram pela mesma experiência de perder um membro. A poetisa acredita que a arte e a literatura podem ser ferramentas poderosas para inspirar e trazer alegria a essas crianças.

*Reportagem produzida com auxílio de IA