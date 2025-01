Rosemberg diz que desistência da 1ª vice da AL-BA faz parte de consenso para evitar bate-chapa: “Bom para todo mundo”

Líder do Governo Jerônimo Rodrigues (PT) na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), o deputado estadual Rosemberg Pinto (PT) comentou seu recuo na disputa pela primeira vice-presidência da Casa Legislativa. O posto faz parte da mesa diretora da AL-BA e a eleição para os cargos ocorre na próxima segunda-feira (3).

Ao Bahia Notícias, o parlamentar afirmou que sua desistência passou por um “consenso” para evitar bate-chapa na eleição. Rosemberg também comentou a escolha pelo nome de Ivana Bastos, do PSD, para a 1ª vice-presidência, que já garante apoio quase unânime.

“Estamos montando uma chapa de comum acordo, base do governo e com a base da oposição. Eu acho que isso era o desejo de todos os parlamentares, buscar um consenso. Havia uma vontade do deputado Angelo Filho para atender uma demanda do senador Coronel. Eu trabalhei para construir essa unidade junto com o presidente Adolfo, e construímos isso, mostramos para ele que não era o melhor caminho”, disse em entrevista na manhã desta sexta-feira (31).

“Com isso nós chegamos a um acordo uma vez que o governador já havia se comprometido junto com o presidente da Assembleia Legislativa, de que em caso de vacância do cargo na sua gestão, permaneceria uma indicação do PSD, então nós achamos mais prudente que já colocasse, já que o nome escolhido pelo PSD seria da deputada Ivana [Bastos], que já colocasse a priori para não ter necessidade de ter uma nova eleição, caso venha a acontecer um entrave jurídico com o mandato do deputado Adolfo”, acrescentou.