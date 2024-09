Rosie, gata considerada a mais velha do mundo, morre aos 33 anos

Na semana passada, a gata Rosie morreu, aos 33 anos, na casa em que vivia com a tutora, Lila Brissett, de 73 anos, em Norwich, na Inglaterra. Apesar de nunca ter recebido o título oficial, a bichana era considerada a felina mais velha do mundo.

“Sinto muita falta dela. Ela não estava muito bem e um dia ela simplesmente entrou no corredor da casa, deitou-se e faleceu. Mas há muitas boas lembranças e estou feliz que tivemos nosso tempo juntas”, declarou Lila ao NY Post.

Rosie nasceu em 1991 e, ainda filhote, foi encaminhada para adoção depois que sua primeira família percebeu que a filha era alérgica. Abordada por um grupo de resgate, Lila, que já havia resgatado um gato e um cachorro, acolheu a bichana com alegria.

Além de adorar comer e tirar cochilos, Rosie era um animal sadio e que foi ao veterinário poucas vezes ao longo dos anos.

“Ela só foi ao veterinário duas vezes na vida. Uma vez para ser esterilizada nos anos 1990 e há cinco anos para obter antibióticos para um cisto na cabeça. Ela é uma personagem e tanto. Ela ainda tem todos os dentes”, revelou a tutora ao Daily Mail em 2023.

1 de 4

Lila Brissett acolheu Rosie em 1991

Daily Mail/Lila Brissett/Reprodução

2 de 4

Rosie completou 33 anos em junho

Daily Mail/Lila Brissett/Reprodução

3 de 4

Ela só foi ao veterinário duas vezes

Daily Mail/Lila Brissett/Reprodução

4 de 4

Rosie morreu na semana passada

Daily Mail/Lila Brissett/Reprodução

Título oficial Em 1º de junho deste ano, a gata comemorou 33 anos com direito à tradicional torta de salmão. Apesar do número, Rosie não detinha o título oficial de felina mais velha do mundo. A qualificação está com uma bichana de 28 anos chamada Flossie, de Kent, também na Inglaterra, nascida em 1995.

Apesar de ter sido encorajada por representantes do Guinness World Records, Lila nunca enviou o pedido de análise da idade da bichana para que eles revisassem o título.

Creme Puff, de Austin, nos Estados Unidos, é considerado o gato mais velho do mundo de todos os tempos. Ele nasceu em 3 de agosto de 1967 e viveu até 6 de agosto de 2005 — 38 anos e três dias.