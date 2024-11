Roubos na região central de São Paulo caem 62,5% em dois anos

O número de roubos e furtos na região central da capital paulista caiu 62,4% em dois anos. Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública revelam que, entre 2 de setembro e 6 de outubro deste ano, foram registrados 276 casos de roubo nas áreas do 3º Distrito Policial Campos Elíseos e do 77º distrito Santa Cecília. Em comparação, no mesmo período de 2022, o número de roubos foi de 736, indicando uma redução de quase 40% no índice de criminalidade. Essa diminuição nos casos de roubo é acompanhada por uma queda de aproximadamente 28% nos registros de furtos na região.

As forças de segurança, incluindo a polícia militar e a polícia civil, têm intensificado suas ações, realizando rondas ostensivas e operações periódicas em áreas conhecidas pelo tráfico de drogas e temidas pelos moradores. Uma das operações mais recentes, chamada Resgate Requalificação, ocorreu em 25 de setembro e resultou na identificação de 115 infratores com restrições judiciais. O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, que coordena as ações do governo na região central, destacou a visibilidade dos resultados das medidas implementadas para os frequentadores do centro da capital.

Publicado por Luisa Cardoso