Round 6: entenda o final da segunda temporada e os segredos pós-créditos

“Round 6“, a série sul-coreana que é o maior sucesso de todos os tempos da Netflix, finalmente estreou sua segunda temporada no último dia 26, com todos os 7 episódios disponíveis. A temporada trouxe mais mistérios, novos personagens, jogos mortais e reviravoltas, mantendo o clima de suspense em todos os momentos.

A história segue o protagonista e vencedor da primeira temporada Gi-hun (Lee Jung-jae), na tentativa de destruir o jogo que acabou com a sua vida. Para isso, ele precisa enfrentar mais desafios, novas ameaças e jogos ainda mais complexos. Antes mesmo da estreia, o streaming já havia confirmado que a terceira e última temporada do fenômeno chega em 2025.

Se você é um dos fãs que já assistiu a todos os 7 episódios, confira abaixo a explicação dos acontecimentos do final da segunda temporada, além de uma declaração do criador sobre a cena pós-créditos.

ALERTA DE SPOILERS A SEGUIR

O último episódio da segunda temporada, “Amigos ou Inimigos?” (2×07), acaba com Jung-bae, amigo de longa data de Gi-hun, sendo morto a tiros pelo Front Man (Lee Byung-hun), bem na frente do protagonista. Isso acontece como forma de punição para Gi-hun, por ser líder da tentativa de rebelião contra os organizadores dos jogos.

O grupo conseguiu chegar perto da sala de controle, mas o plano foi frustrado após uma trapaça do próprio Front Man, que se disfarçou como jogador desde o começo da temporada, como uma das primeiras surpresas da temporada.

Gi-hun propões a rebelião logo depois que a terceira rodada dos jogos que ele está participando acontecem, quando sobram 100 jogadores no total, que empatam na votação entre “ficar na ilha e continuar jogando” ou “sair e dividir o prêmio”. A decisão fica para a manhã seguinte, o que causa uma grande briga e alguns mortos no banheiro masculino.

Sabendo que os jogadores que votaram para ficar devem atacar os opositores durante a noite, e que os organizadores entrarão para intervir depois de um tempo, Gi-hun e alguns aliados decidem se fingir de mortos para atacar os soldados rosa e roubar suas armas, começando a rebelião. Porém, após uma série de acontecimentos e a trapaça do Front Man, o plano dá errado.

O criador da série, Hwang Dong-hyuk, concedeu uma entrevista para a revista Variety explicando sua escolha de matar Jung-bae na frente de seu melhor amigo e protagonista. Ele relembrou que, enquanto escrevia a continuação, chegou a uma trama que precisaria de 10 episódios. Por isso, acabou dividindo a história entre duas temporadas, a segunda e a terceira. Confira a declaração na íntegra:

Eu queria ter um ponto adequado onde pudesse dar um encerramento à segunda temporada e, em seguida, seguir com a terceira. Quando você olha para a história de Gi-hun, todas as tentativas que ele faz para parar o jogo: a primeira, recrutando mercenários e tentando plantar um dispositivo de rastreamento, falha; a segunda tentativa, tentando persuadir as pessoas a votar para sair do jogo, também falha; e, finalmente, a terceira tentativa, de unir as pessoas e causar uma rebelião, igualmente falha. Todas essas falhas levam a uma crise intensa e pesada, culminando na perda de seu melhor amigo, Jung-bae, pelas mãos do Front Man. Pensando na jornada de Gi-hun, achei que esse era um momento adequado para encerrar e dar a ele um pouco de encerramento dentro desse arco longo da história. E, a partir desse ponto, na terceira temporada, com esse enorme peso de culpa e sensação de fracasso sobre ele – como Gi-hun vai continuar sua missão? Essa é a história que se desenrolará a seguir.