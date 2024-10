Roupa Nova, passeio assombrado e mais: as dicas do fim de semana em SP

São Paulo — Nostalgia é uma palavra que pode definir a programação do fim desta semana em São Paulo! Na sexta-feira (25/10), Paula Toller celebra 40 anos de carreira no Espaço Unimed. No mesmo dia, o grupo Roupa Nova também comemora suas quatro décadas de trajetória no Clube Atlético Juventus. Além disso, a banda Restart apresenta a última data da Para Você Lembrar Tour no Espaço Unimed no sábado (26/10).

A partir de sexta, será possível conferir a exposição “Era uma vez: visões do céu e da terra”, que se organiza como uma viagem no tempo e espaço, na Pinacoteca. O Halloween acontece só na próxima quinta-feira (31/10), mas os eventos já começam neste final de semana. Na sexta-feira, acontece a 2ª edição da Caminhada Assombrada no Shopping Light, no centro da capital paulista.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5 Na sexta-feira, Paula Toller celebra 40 anos de carreira no Espaço Unimed Divulgação 2 de 5 No mesmo dia, o grupo Roupa Nova também comemora 40 anos de trajetória no Clube Atlético Juventus Reprodução 3 de 5 Além disso, a banda Restart apresenta a última data da Para Você Lembrar Tour no Espaço Unimed no sábado Reprodução 4 de 5 A partir de sexta, será possível conferir a exposição “Era uma vez visões do céu e da terra”, que se organiza como uma viagem no tempo e espaço, na Pinacoteca Divulgação 5 de 5 Na sexta-feira, acontece a 2ª edição da Caminhada Assombrada no Shopping Light, no centro da capital paulista Reprodução

Vale lembrar que no domingo (27/10) acontece o segundo turno das eleições em São Paulo. No dia, os eleitores devem votar no prefeito que querem eleger. O horário de votação é das 8h às 17h.

Paula Toller – Amorosa

O show audiovisual Amorosa, de Paula Toller, chega a São Paulo no dia 25 de outubro, no Espaço Unimed, na zona oeste. Com grandes sucessos, canções recentes e surpresas, o espetáculo celebra 40 anos da carreira da cantora. Roberto Menescal, que contribui com o novo arranjo do hit Nada por Mim, é convidado da apresentação.

Paula Toller é conhecida principalmente por sua passagem na banda Kid Abelha. Após o encerramento do grupo, a artista seguiu carreira solo.

Onde: Espaço Unimed

Endereço: Rua Tagipurú, 795 – Barra Funda

Quando: sexta-feira (25/10)

Horário: Abertura da casa: 20h | Início do show: 22h

Preço: A partir de R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira)

Onde comprar: Ticket360

Roupa Nova – Turnê 40 Anos

Na sexta-feira, a banda Roupa Nova celebra quatro décadas de carreira na Turnê 40 Anos. O show acontece no Clube Atlético Juventus, na zona leste de São Paulo. Em 2020, quando a banda realmente completou 40 anos, a pandemia da Covid adiou os planos de um grande evento de gravação de um DVD comemorativo. No mesmo ano, Paulinho, integrante do grupo, faleceu.

Onde: Clube Atlético Juventus

Endereço: Rua Juventus, 690 – Mooca

Quando: sexta-feira (25/10)

Horário: 20h30

Preço: A partir de R$ 110 (meia) e R$ 220 (inteira)

Onde comprar: Ticket360

Restart – Pra Você Lembrar Tour

Formada em 2008, a banda Restart ficou em hiato por oito anos. Em agosto de 2023, os integrantes decidiram se reunir novamente para fazer uma despedida. A Pra Você Lembrar Tour celebra 15 anos do grupo e sua conclusão oficial em 2024.

Conhecido pelas calças coloridas e acessórios, o Restart fez hits como Levo Comigo, Menina Estranha, Minha Estrela, Recomeçar, Lembranças e Ao Teu Lado.

Onde: Espaço Unimed

Endereço: Rua Tagipurú, 795 – Barra Funda

Quando: sábado (26/10)

Horário: Abertura da casa: 20h | Início do show: 22h30

Preço: A partir de R$ 110 (meia) e R$ 220 (inteira)

Onde comprar: Ticket360

Era uma vez: visões do céu e da terra

A exposição “Era uma vez: visões do céu e da terra” estreia nesta sexta-feira no Edifício Pina Contemporânea, da Pinacoteca de São Paulo, no centro, e fica em cartaz até abril de 2025. A mostra se organiza como uma viagem no tempo e espaço para refletir sobre o fim do mundo e a imaginação de outros mundos.

São 33 artistas que, de forma coletiva, querem que o espectador vislumbre o confronto entre diferentes lógicas de habitar o planeta. A exposição quer investigar o pensamento cosmológico de artistas desde 1969 até os dias de hoje.

Onde: Edifício Pina Contemporânea (Grande Galeria)

Endereço: Avenida Tiradentes, 273 – Luz

Quando: De 25 de outubro até 21 de abril

Horário: De quarta-feira a segunda-feira, das 10h às 18h

Preço: R$ 15 (meia) e R$30 (inteira)

Onde comprar: É possível comprar ingresso na bilheteria ou através do site da Pinacoteca

Caminhada Assombrada

O Halloween está chegando! É claro que São Paulo já está entrando no clima das gostosuras ou travessuras. Na sexta-feira, às 19h, vai acontecer a 2ª edição da Caminhada Assombrada, no Shopping Light, no centro da capital. O tour gratuito conta com um passeio de 1h30 passando por pontos como Theatro Municipal, Prédio dos Correios, Edifício Martinelli, Largo São Francisco, Edifício Joelma e Câmara dos Vereadores.

Durante o passeio pelos pontos turísticos do centro histórico da capital paulista, os guias vão narrando histórias sobrenaturais sobre cada um dos prédios.

Onde: Shopping Light

Endereço: Rua Coronel Xavier de Toledo, 23 – República

Quando: sexta-feira (25/10)

Horário: 19h

Preço: Gratuito

Onde comprar: É preciso retirar ingresso no aplicativo do Shopping Light