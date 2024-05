RS desmente fake news sobre aulas suspensas e atualiza momento da rede

Ricardo Stuckert / PR

1 de 1 Sobrevoo das áreas afetadas pelas chuvas em Canoas (RS) – Metrópoles – Foto: Ricardo Stuckert / PRO governo do Rio Grande do Sul desmentiu, neste sábado (11/5), conteúdos mentirosos sobre o funcionamento da rede de ensino no RS. Conforme a administração estadual, não há suspensão geral das aulas.

O governo estadual explicou, em uma publicação em sua página oficial, que 533 mil estudantes estão de volta às unidades escolares. Um levantamento atualizado até o início da tarde deste sábado identificou que 1.028 escolas foram afetadas de alguma maneira, número que equivale a 40% do total no Rio Grande do Sul.

O levantamento identificou também que 358 mil estudantes no Rio Grande do Sul foram afetados, mas que 149 mil já retornaram às atividades de aprendizagem.

A administração estadual informou também que as Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) estão avaliando a situação de cada unidade para o retorno gradual das atividades.

Os municípios de Pelotas e Rio Grande, que ficam na região da Lagoa dos Patos, onde há elevação do nível da água, avaliam a retomada. A decisão sobre a questão deve sair no domingo (12/5). Por outro lado, a capital, Porto Alegre, assim como os municípios de Canoas e Gravataí permanece sem previsão de retorno para o ensino.

