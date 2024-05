RS: Guaíba volta a subir e pode superar recorde entre segunda e terça

O nível do rio Guaíba, em Porto Alegre (RS), pode ultrapassar a marca histórica atingida no último 5 de maio (5,30 metros) e chegar a 5,5 metros entre segunda-feira (13/5) e terça-feira (14/5), de acordo com projeção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) publicada às 12h deste domingo (12/5). Mais cedo, o nível da água no Guaíba voltou a subir e chegou a 4,66 metros.

De acordo com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS, todos os cenários de previsão indicam uma eventual “cheia duradoura”, com o repique de nova elevação do nível do rio acima de 5 metros. Vale destacar que a cota de inundação do Guaíba é de 3 metros.

“O valor do nível máximo a ser atingido entre segunda e terça-feira depende da ocorrência das chuvas adicionais previstas e vento sul forte, podendo alcançar em torno de 5,5 m”, informou a UFRGS.

Centro de Porto Alegre fica inundado após Rio Guaiba transbordar – Metrópoles

Matheus Piccini/Getty Images

Ruas inundadas próximas ao prédio da Marinha do Brasil em Porto Alegre após o rio Guaíba transbordar – Metrópoles

Matheus Piccini/Getty Images

Vista-área-de-Porto-Alegre-após-inundação-do-Rio-Guaíba

Vista área de Porto Alegre após inundação do Rio Guaíba Jefferson Bernardes/Getty Images

alagamentos-ilhas-porto-alegre-guaiba-02-compressed

Cesar Lopes / PMPA / CP

Inundação do rio Guaíba em Porto Alegre, Brasil – Metrópoles

Matheus Piccini/Getty Images

Voluntários ajudam mulher após a enchente do Rio Guaíba inundarem as ruas da cidade de Porto Alegre no Rio grande do Sul RS – Metrópoles

Jefferson Bernardes/Getty Images

homem é visto com águas na cintura após a enchente do Rio Guaíba inundarem as ruas da cidade de Porto Alegre no Rio grande do Sul RS – Metrópoles

Jefferson Bernardes/Getty Images

Moradores e animais precisam deixar a residência após enchente do rio Guaíba – metrópoles

Ramiro Sanchez/Getty Images

Moradores são resgatados por barcos após enchente do rio Guaíba – metrópoles

Jefferson Bernardes/Getty Images

Moradores são resgatados por órgãos de segurança após enchente do rio Guaíba – metrópoles

Jefferson Bernardes/Getty Images

Carro é visto submerso após Inundação do rio Guaíba em Porto Alegre, Brasil – Metrópoles

Max Peixoto/Getty Images

Guaíba deve permanecer acima do nível de inundação até a próxima semana

O nível do Rio Guaíba, que atingiu um marco histórico na última semana no Rio Grande do Sul, deve permanecer acima da cota de inundação até a próxima semana. Reprodução/SGB

No momento, o IPH recomenda manter a atenção a todas as áreas de risco, incluindo aquelas em que a inundação teve redução; atenção especial à população afetada; e ações imediatas para restabelecimento de infraestruturas e manutenção de serviços essenciais como o saneamento básico.

Ainda na tarde deste domingo, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul alertou para o risco de “inundação severa” do rio Caí e do rio Taquari, que já apresentavam elevados níveis de água. Devido a essa nova cheia, o órgão pede que a população “evite áreas de risco e busque locais seguros”.

Pela manhã, o órgão também informou que há uma tendência de elevação do nível de inundação de “praticamente todos os grandes rios do estado” devido ao volume de chuvas nas últimas 24 horas.

Nível do Guaíba volta a subir A projeção da UFRGS segue na mesma linha da análise realizada pela Defesa Civil, que indica expectativa do Guaíba atingir nível de inundação acima dos 5 metros. Para o órgão, essa elevação ocorre devido à chegada da vazão pelos rios contribuintes e a atuação dos ventos na região.

Informações do monitoramento hidrológico mostram que o nível do rio Guaíba, em Porto Alegre (RS), voltou a subir nas últimas horas, chegando à marca de 4,65 metros, de acordo com medição feita às 9h.

Confira o nível dos cursos d’água no RS:

Rio dos Sinos – São Leopoldo – 5,71 metros (cota inundação 4,50) Rio Gravataí – Passo das Canoas – 5,75 metros (cota inundação 4,75) Rio Taquari – Muçum – 15,76 metros (cota inundação 18,00) Rio Taquari – Estrela – 22,74 metros (cota inundação 19,00) Rio Caí – Feliz – 8,95 metros (cota inundação 9,00) Rio Uruguai – Uruguaiana – 12,17 metros (cota inundação 8,50) Lagoa dos Patos (São Lourenço do Sul) – 2,48 metros – 17h de 11/5 (cota inundação 1,30) O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) alertou para possibilidade de inundações e deslizamentos neste domingo no estado gaúcho. Segundo o aviso, as chuvas podem ser mais intensas, principalmente ao norte de Porto Alegre.

É nessa região que se encontram as bacias de captação do rio Guaíba. A água da chuva pode escorrer para a capital e de lá para a Lagoa dos Patos, mais ao sul. Os dois locais apresentam níveis bem altos, além de estarem em estado de calamidade.

A tragédia no RS De acordo com boletim mais recente da Defesa Civil, 143 pessoas morreram devido às chuvas e inundações no estado. Há ainda 131 desaparecidos e 806 feridos. Desde 29 de abril, 2.115.704 pessoas foram atingidas pela tragédia socioambiental em 446 municípios gaúchos.

Mais de meio milhão de moradores do Rio Grande do Sul (538.284) estão desalojados, enquanto 81.285 encontram-se em abrigos. Até o momento, 76.399 pessoas e 10.555 animais foram resgatados.

Confira a lista de mortos e desaparecidos aqui.