Ruanda oficializa candidatura para receber Fórmula 1 após 31 Anos

Ruanda deu um passo significativo ao oficializar sua candidatura para receber uma corrida de Fórmula 1, marcando a possibilidade de retorno do continente africano ao calendário da categoria após 31 anos. A proposta foi anunciada durante a cerimônia de premiação da FIA, realizada em Kigali, onde o presidente Paul Kagame reafirmou seu apoio à iniciativa e agradeceu ao presidente da F1, Stefano Domenicali, pelas discussões já realizadas. O evento contou com a presença de figuras importantes, como Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, e Richard Nyirishema, ministro do esporte de Ruanda. Além disso, a África do Sul também manifestou interesse em integrar o calendário da Fórmula 1 a partir de 2027, ampliando as opções para a realização de corridas no continente.

Para viabilizar a corrida, Ruanda está desenvolvendo um circuito em Kigali, nas proximidades do aeroporto de Bugesera. O projeto conta com a colaboração do ex-piloto de Fórmula 1, Alexander Wurz, que está ajudando a criar uma pista que promete ser rápida e com vistas deslumbrantes. A inclusão da África no calendário da Fórmula 1 tem o apoio de renomados pilotos, como Lewis Hamilton e Max Verstappen, que veem a importância de trazer a categoria de volta ao continente. A última corrida realizada na África aconteceu em 1993, na África do Sul, e foi vencida pelo piloto Alain Prost, marcando um longo hiato desde então.

