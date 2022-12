Ruas de Teixeira de Freitas recebem serviços de recomposição após chuvas intensas; confira

Manutenção de calçamento no bairro Wilson Brito (Foto: Wesley Morau)

Aproveitando o período de estiagem, a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas prossegue com ações de reparo e manutenção em ruas de diversos bairros da cidade.

Uma das regiões contempladas é o bairro Wilson Brito, no qual as equipes da pasta realizam a manutenção do calçamento nas ruas Raimundo Fonseca e Porto Alegre. O objetivo do serviço é garantir vias mais seguras para os moradores, em virtude das chuvas intensas que atingem o município desde novembro.

A atuação da administração pública para a redução dos impactos das chuvas em território teixeirense envolve diversas secretarias do município. No entanto, é necessário que a população também siga uma série de medidas que possam garantir a proteção e a segurança de todos (clique aqui). Diante das ocorrências de desastres, é necessário acionar imediatamente a Defesa Civil pelo número 3011-2751 e se abrigar em local seguro.

