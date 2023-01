Rui Costa: Abin deverá ser transferida do GSI para a Casa Civil

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) deve sair do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e ir para a Casa Civil, segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

“Estamos discutindo um novo formato de vínculos e fluxos para melhorar a qualidade da informação que o presidente recebe”, diz Rui Costa à coluna.

Questionado, o ministro confirmou que a Abin “provavelmente” deverá sair do GSI, nos próximos dias, e que o destino será a Casa Civil. “Estão sendo analisados modelos e estruturas e em breve será anunciada (a mudança)”, disse o ministro.

O governo estuda a retirada da Abin do guarda-chuva do GSI desde a transição. Os atos golpistas de 8 de janeiro, porém, fizeram com que a pressão para “desmilitarizar” o comando do órgão ressurgisse novamente.